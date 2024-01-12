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洛阳市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 绿色洛阳 2024.02.23 19:31

　　今日18时起，洛阳市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应。

　　根据最新气象和空气质量预报会商结果，2月24日至28日，扩散条件持续不利，我省大部分区域处于高湿静稳天气，多个城市将出现中至重度污染过程。2月24日至27日我市将经历一轮中度至重度污染过程。按照河南省重污染天气联防联控要求和《洛阳市重污染天气应急预案》(洛政办〔2023〕44号)规定，我市自2月23日18时启动重污染天气橙色Ⅱ级预警响应。

　　提醒：重污染天，这些措施保健康

　　温馨提醒广大市民朋友，重污染天气期间，尽量减少外出，儿童、老年人和心脑血管、呼吸系统疾病患者以及特殊体质人群尽量留在室内，避免户外运动；一般人群减少户外运动和室外作业时间。

　　鉴于燃放烟花爆竹会导致污染物急剧攀升，加重污染程度，发生重度及严重空气污染，而且污染可能连续几天难以消除，对人体健康造成十分不利影响。建议从每一个人做起、从每一个家庭做起，倡导文明新风，自觉不燃放或少燃放烟花爆竹，保障人民群众身体健康。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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