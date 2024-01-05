江凌与新华社河南分社社长李俊举行工作会谈

22日，市委书记江凌与来洛采访调研的新华社河南分社社长、分党组书记李俊举行工作会谈，双方就深化宣传合作、讲好洛阳故事进行深入交流。

22日，市委书记江凌与来洛采访调研的新华社河南分社社长、分党组书记李俊举行工作会谈，双方就深化宣传合作、讲好洛阳故事进行深入交流。

江凌对李俊一行表示欢迎，对新华社河南分社对洛阳的关注和支持表示感谢。他说，洛阳坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，聚焦建强副中心、形成增长极，转变思维理念，把准大局大势，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，着力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，推动现代化洛阳建设取得了新进展新成效。我们积极探索走好新文旅产业发展之路，坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，在推进文化自信自强、建设中华民族现代文明中展现更大担当作为；积极探索推动公共服务进村进社区，以乡里中心、邻里中心建设为抓手，引入市场机制，培育壮大“三自”组织，切实增强公共服务均衡性可及性；积极探索打造乡村振兴洛阳模式，创造性提出“151”工作举措，突出抓好乡贤返乡创业、供排水一体化、“三清两建”等工作，推动河洛乡村呈现崭新面貌。希望新华社河南分社一如既往关心洛阳、关注洛阳，聚焦现代化洛阳建设的鲜活素材、生动实践，多角度讲好洛阳故事，传播洛阳好声音，为洛阳高质量发展营造良好氛围、作出更大贡献。

李俊对洛阳经济社会发展取得的成绩予以高度评价。他表示，新华社河南分社将深入基层一线蹲点采访，系统梳理洛阳在新文旅产业发展、公共服务进村进社区、乡村振兴等方面的成功经验，为推进中国式现代化洛阳实践汇聚磅礴力量、营造良好舆论氛围。

新华社河南分社副社长杨明杰，市领导王军、任丽君等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)