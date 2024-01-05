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22日洛阳部分公交线路停运、调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.22 08:29

　　今日洛阳公交集团微博发布消息称，截至7时30分受雨雪天气影响，以下公交线路停运或做出调整：

　　一、临时停运线路

　　36路、51路、118路、V10路、V12路、V17路、便民3号专线、便民5号专线、便民6号专线、伊滨区2号线、万安山专线、寇店环线。

　　二、临时调整线路

　　2路: 去程绕行涧东路、行署路、王城大道、九都中路；

　　6路：从南苑路南昌路口发车，沿原线行驶至南昌路与联盟路交叉口后，改走南昌路、太原路、景华路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　7路: 去程绕行涧东路、行署路、王城大道、九都中路；

　　8路: 去程绕行涧东路、行署路、王城大道；

　　14路：从谷水西发车，沿原线行驶至中州西路与秦岭路交叉口后，改走中州西路、武汉路、联盟路恢复原线，调整路段去、回程一致；18路：内环沿原线行驶至玄武门大街与北大街交叉口后，改走北大街、中州东路恢复原线；

　　21路：从武汉南路蓬莱路口南发车，改走武汉路、联盟路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　24路：调整为“牡丹广场东-衡山路芳华路口”区间运行；

　　27路：从武汉南路蓬莱路口南发车，改走武汉路、西苑路恢复原线，调整路段去、回程一致，同时调整为“武汉南路蓬莱路口南-芳华路周山大道口”区间运行；

　　29路: 去程绕行上阳路、丽春东路、王城大道；

　　32路：从南苑路南昌路口发车，沿原线行驶至南苑路与河洛路交叉口后，改走河洛路、乐山路、银川路恢复原线，调整路段去、回程一致，同时调整为“南苑路南昌路口-纱厂北路玄武门大街口”区间运行；

　　45路：回程绕行辽宁路、行署路、王城大道、九都中路；

　　46路：调整为“国花路公交停车场-武汉南路蓬莱路口”区间运行；

　　61路：调整为“茹凹-洛阳站(解放路玄武门大街口)”区间运行；

　　63路：从武汉南路蓬莱路口南发车，改走武汉路、西苑路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　69路: 去程绕行涧东路、行署路、王城大道、九都中路；

　　70路：从武汉南路蓬莱路口南发车，沿原线行驶至西苑路与天津路交叉口后，改走西苑路、南昌路(不再进入银川路)、西苑桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　87路：调整为“东花坛东-白马寺”区间运行；

　　90路: 双向绕行岳佃路、枣东大道、洛岳路；

　　95路：从牡丹广场东发车，沿原线行驶至南昌路与丽春西路交叉口后，改走南昌路、河洛路、周山大道、瀛洲桥恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　113路：调整为“高铁龙门站-汉魏大道南山大道口”区间运行；

　　202路：调整为“洛阳站-九都西路浅井南路口”区间运行；

　　208路：从谷水西发车，改走建设路、中州西路、武汉路、西苑路至牡丹广场，调整路段去、回程一致；

　　V5路：从滨河北路丰润东路口发车，沿原线行驶至华夏路与周山大道交叉口后，改走周山大道、河洛路、南昌路恢复原线，调整路段去、回程一致；

　　V8路：调整为“中州东路公交停车场-平等街北口”区间运行；

　　V19路: 内环绕行魏紫路、墨香路；

　　韩旗专线：调整为“东花坛东-白马寺”区间运行。

　　以上线路将根据道路通行情况适时进行调整，请乘客及时留意最新信息，也可拨打公交热线0379-63411661进行咨询。⑥
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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