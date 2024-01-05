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做事“模棱两可” 作诗“火树银花” （河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.02.22 08:16

　　看了苏味道的故事，我们捎带着说说两个成语。

　　一个是火树银花，出自苏味道《正月十五夜》一诗首句：“火树银花合，星桥铁锁开。”

　　《成语大词典》中说，火树，即缀满灯彩而火红的树；银花，即闪闪发光的银白色的花形灯盏。火树银花形容灯光和焰火绚丽灿烂，多指上元节晚上的灯市。

　　苏味道诗风清正挺秀，绮而不艳，这句“火树银花合”对后世文人影响甚大，在不少诗文中都能看到它的影子，比如南宋词人辛弃疾描写元夕的“东风夜放花千树”。

　　另一个成语是什么？先看故事。

　　据《旧唐书·苏味道传》记载，苏味道前后当了多年宰相，很少给武则天提什么建设性的意见，“但脂韦其间，苟度取容而已”，脂指脂肪，韦指熟牛皮，说他圆滑处事，谁都不得罪。

　　苏味道曾对人说：“处事不欲决断明白，若有错误，必贻咎谴，但摸棱以持两端可矣。”摸棱也称模棱。他认为处理问题不能做明确的决断，否则出了错就要负责任，做事只要保持模棱两可就行了。时人因此都叫他“苏摸棱”。

　　这事儿还有个更有画面感的版本，《太平广记》引《卢氏杂记》说，苏味道刚当宰相时，有门人问他，天下事情那么多，又那么复杂，相公如何协调治理？苏味道默不作声，只是手摸床棱而已。当时人因此叫他“模棱宰相”。

　　《辞海》中说，模棱，就是含糊其辞，不置可否；持两端，就是采取骑墙的态度。这就有了我们常用的另一个成语：模棱两可。

　　苏味道一生三度拜相，每次因故被贬，总能被武则天捞回来，可见他虽处事“模棱两可”，圆滑世故，但仍是可用之材。只叹时运不济，他受张易之牵连被贬，最终客死他乡，“火树银花”也成了“绝唱”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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