洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳人：雨雪分批“发货” 注意添衣保暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.02.22 08:07

　　昨日，雪下得不小，一夜之间，大地白茫茫一片。

　　省气象台预计，24日前，全省大部分地区最高气温维持在0℃以下。

　　市气象台昨日17时50分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区会出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。

　　截至昨日17时，市气象台根据最新气象资料分析，受冷空气扩散和西南暖湿气流共同影响，昨日夜间到24日、27日到28日我市将出现间歇性雨雪天气。

　　最近几天天气预报

　　今日：阴天转小雪或零星小雪，气温-6℃～0℃。

　　明日：阴天有小雪，气温-4℃～-1℃。

　　24日(正月十五)：小雪转阴天，气温-4℃～3℃。

　　25日(周日)：多云到阴天，气温-4℃～6℃。

　　26日(周一)：阴天到多云，气温-2℃～5℃。

　　27日(周二)：多云到阴天转雨夹雪或小雪，气温-3℃～5℃。

　　28日(周三)：阴天有小雪，气温-2℃～-1℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
        近日，一名29岁的年轻女性走进心内科诊室，强烈要求医生为她的心脏做“体检”，这是咋回事儿？
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
  • ·限糖限的究竟是什么糖
  • ·想要控糖效果好 这种膳食纤维是优选
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 江凌调研文旅重点项目建设运营工作
  • 洛阳多家博物馆将按照国家一级馆标准...
  • 年产4200余万套！洛阳光电产业链将添...
  • 受降雪影响，途经洛阳龙门站部分列车...
  • 洛阳市迎来龙年首场降雪
  • 洛阳市水利局：西苑桥橡胶坝修复工程...
  • 及时铲除冰雪 目前洛阳干线公路畅通
  • 全国先进！洛阳渔业执法工作获表彰
  • 22日洛阳部分公交线路停运、调整
  • 紧急通知！2024年洛阳市春风行动专场...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    光影瞬间 王城灯展

    梅花开放报春来

    九洲池龙年看龙

    牡丹彩灯亮相牡丹阁
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605