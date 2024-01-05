@洛阳人：雨雪分批“发货” 注意添衣保暖

今日洛阳阴天转小雪或零星小雪，气温-6℃～0℃。
今日洛阳阴天转小雪或零星小雪，气温-6℃～0℃。
昨日，雪下得不小，一夜之间，大地白茫茫一片。
省气象台预计，24日前，全省大部分地区最高气温维持在0℃以下。
市气象台昨日17时50分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区会出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。
截至昨日17时，市气象台根据最新气象资料分析，受冷空气扩散和西南暖湿气流共同影响，昨日夜间到24日、27日到28日我市将出现间歇性雨雪天气。
最近几天天气预报
今日：阴天转小雪或零星小雪，气温-6℃～0℃。
明日：阴天有小雪，气温-4℃～-1℃。
24日(正月十五)：小雪转阴天，气温-4℃～3℃。
25日(周日)：多云到阴天，气温-4℃～6℃。
26日(周一)：阴天到多云，气温-2℃～5℃。
27日(周二)：多云到阴天转雨夹雪或小雪，气温-3℃～5℃。
28日(周三)：阴天有小雪，气温-2℃～-1℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605