@洛阳人：雨雪分批“发货” 注意添衣保暖

今日洛阳阴天转小雪或零星小雪，气温-6℃～0℃。

今日洛阳阴天转小雪或零星小雪，气温-6℃～0℃。 昨日，雪下得不小，一夜之间，大地白茫茫一片。 省气象台预计，24日前，全省大部分地区最高气温维持在0℃以下。 市气象台昨日17时50分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区会出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。 截至昨日17时，市气象台根据最新气象资料分析，受冷空气扩散和西南暖湿气流共同影响，昨日夜间到24日、27日到28日我市将出现间歇性雨雪天气。 最近几天天气预报 今日：阴天转小雪或零星小雪，气温-6℃～0℃。 明日：阴天有小雪，气温-4℃～-1℃。 24日(正月十五)：小雪转阴天，气温-4℃～3℃。 25日(周日)：多云到阴天，气温-4℃～6℃。 26日(周一)：阴天到多云，气温-2℃～5℃。 27日(周二)：多云到阴天转雨夹雪或小雪，气温-3℃～5℃。 28日(周三)：阴天有小雪，气温-2℃～-1℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）