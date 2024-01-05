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消费热！洛阳春节消费市场呈现新趋势
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.21 21:56

　　春节假期，洛阳消费市场红红火火，假期期间，洛阳83家商贸样本企业累计实现销售额7.62亿元，同比增长6.4%。消费热潮的背后，也折射出一系列消费新趋势和新热点。洛报融媒记者进行了探访。

　　“国潮风”撬动颜值经济

　　“这泼天的富贵终于轮到我。”说起春节期间的店铺业绩，李乐诗兴奋地说。

　　李乐诗是一名古风簪花设计师，在淘宝平台经营了一家古风原创饰品店铺。她表示，今年春节前后1个月的时间，店铺销量同比增长100%，一款龙角发簪甚至在春节前就多次卖断货。

　　“这几年国潮潮流增长迅猛，是文化自信带来的大众审美回归。”李乐诗告诉记者，从去年开始，“新中式”“汉服”等成为消费市场新的发力点，因此，她十分看好这个行业的发展。

　　拥抱国潮，也成为老字号企业的新风向。春节期间，洛阳市老城区东大街老字号百草梨膏糖推出的龙年春节限定礼盒一上市就受到消费者追捧。洛报融媒记者在现场看到，百草梨膏糖店内人头攒动，挤满了正在挑选商品的顾客，梨膏糖制作技艺传承人董金斗正忙着往外地发货。

　　“养生又时尚，洛阳的老字号有点‘潮’。”游客李娟说，吸引她的是传统的熬制技艺，国潮的包装更贴近消费者，令她眼前一亮。

　　洛阳师范学院社会学家安锋表示，在新消费市场中，传统文化将搭乘创新的翅膀，不断赋能消费新业态、激活消费新动能。

　　消费新场景丰富群众购物体验

　　春节期间，新场景、新业态、新模式成为消费市场的新增长点。

　　商场打造丰富的消费新场景。洛阳市一些商业综合体举办非遗醒狮表演、新春民俗艺术节吸引了很多顾客前来打卡；部分特色商业街区开展的喜剧魔术嘉年华、潮玩亲子童话剧等多个主题场景受到顾客欢迎，为消费者打造更加丰富的购物体验。

　　不仅如此，洛阳部分餐饮机构推出武皇盛宴、汉服迎宾等沉浸式餐饮消费活动，打造趣味性、互动性、科技性的消费新场景。其中，某餐饮机构推出的“武皇盛宴”餐饮消费活动，除夕单日营业额达12.61万元，同比增长60%。

　　“追求绿色健康、凸显个性多样、彰显文化特色。”谈及春节消费市场呈现的新亮点，安锋说，春节消费火热有以下三方面原因：一是居民消费意愿得到释放，各项促消费政策进一步激发了居民消费热情；二是春节是中国传统佳节，消费者往往会增加娱乐、旅游、购物等消费活动；三是经济持续向好、人民生活水平提高也是推动消费市场火爆的因素。

　　消费新业态激发消费潜力

　　去年，我市聚焦开展消费扩容提质升级行动，合力促进消费加速恢复。举办青年时尚消费节、直播产业大赛等200多场促消费活动，住宿业、餐饮业营业额分别增长10.5%、9.5%，拉动消费300亿元以上。新场景、新业态、新玩法不断涌现，加快促进洛阳内需潜力释放，带动消费回补升级。

　　市商务局相关负责人表示，透过龙年春节假期消费的多重亮点，下一步将持续拉满“国潮”元素的“热力值”，打造更多消费新场景，培育更多消费新热点，让古都洛阳有看头、有玩头、有买头，满足消费者品质化、多样化的消费需求，不断提质升级激发消费潜能。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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