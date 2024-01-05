确保行车畅通！洛阳电务段全力以赴除冰扫雪

21日，为积极应对此轮降雪，最大限度减小恶劣天气对列车行车的影响，洛阳电务段积极做好应急值守、融雪设备检查、上线除雪打冰等工作，为行车稳定运行提供有力保障。

21日，为积极应对此轮降雪，最大限度减小恶劣天气对列车行车的影响，洛阳电务段积极做好应急值守、融雪设备检查、上线除雪打冰等工作，为行车稳定运行提供有力保障。 21日，为积极应对此轮降雪，最大限度减小恶劣天气对列车行车的影响，洛阳电务段积极做好应急值守、融雪设备检查、上线除雪打冰等工作，为行车稳定运行提供有力保障。 洛阳电务段结合以往除雪打冰工作经验，明确重点区段及走形路线，针对道岔转辙设备、杆件活动部位等雨雪天气易产生影响的设备做好风险研判，干部职工到岗到站，加强与车务、工务部门的沟通联系，24小时不间断对重点信号设备进行除冰扫雪，并及时喷洒防冻液，同时加强轨旁设备逐一检查，确保恶劣天气下铁路运输安全畅通。 由于本轮降雪持续时间比较长，洛阳电务段将工区人员分为两个作业组，轮流上道进行除雪，重点针对没有融雪装置设备的道岔进行人工清扫，确保行车畅通。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张鹏 武闯丽 文/图）