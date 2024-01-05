用精细服务接住“泼天富贵”（洛谭说事）

假期首日各景点门票订单同比增长3500%，假期接待游客总量1113.53万人次、总收入82.93亿元，总接待人次全省第一、全国第十，抖音热门目的地全国前十，龙门石窟、老君山双双入围春节全国驾车出游十大热门景区，地铁客运强度连续6日全国前三、两度单日全国第一……翻看今年春节假期的洛阳文旅“成绩单”，可谓真正迎来了“泼天富贵”。

假期首日各景点门票订单同比增长3500%，假期接待游客总量1113.53万人次、总收入82.93亿元，总接待人次全省第一、全国第十，抖音热门目的地全国前十，龙门石窟、老君山双双入围春节全国驾车出游十大热门景区，地铁客运强度连续6日全国前三、两度单日全国第一……翻看今年春节假期的洛阳文旅“成绩单”，可谓真正迎来了“泼天富贵”。

今年春节文旅数据的火爆，自然离不开节前各种创意满满的营销，让洛阳文旅持续出圈出彩赢得了众人的目光。春节前，根据旅游大数据分析，我市假期旅游产品预订增长率在全国主要旅游城市中排名第一，预测到将迎来史上最热春节假期和超大客流，既让我们倍感振奋、倍受鼓舞，也激发了想要接住、接好“泼天富贵”的热情。对此，我们不仅推出29项春节活动，提供了多元丰富的文旅产品，还在精细服务方面下足了功夫。

从节前文旅部门推出给广大游客的一封信，提醒大家怎么预约门票、怎么预订酒店等攻略，到呼吁市民让景于客、让路于客、错峰出游，再到引导从业者“明码实价、诚信经营，不因畅销而涨价，不因忙乱而敷衍，不因辛劳而懈怠”……而当这一条条承诺、一个个倡议付诸现实，我们还看到外地车辆在洛阳主城区轻微违停不处罚、26801个路内泊位免费停，洛阳多家博物馆闭馆时间从17时延至19时、再延至21时开启夜游模式……可以说，我们是怀揣着满满诚意用精细服务，展示出700多万河洛儿女的“一片冰心”，赢得了逾千万游客的如潮好评。

有人说，如今的文旅市场，比的是创意，拼的是诚意。顺应龙年春节文旅火爆态势，全面梳理游客诉求，围绕文旅产品内容、城市交通、住宿体验、网约预订等重点问题深钻细研，持续提高服务质量，相信面对这些源源不断的“泼天富贵”，我们既能接得住，又能接得好。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）