王荣河：470多本连环画 满满的童年回忆

不同年代的人，有着不同的童年经历。

王荣河展示自己收藏的连环画

不同年代的人，有着不同的童年经历。在王荣河小时候，没有电视和手机，他的童年是在看连环画中度过的。他收藏连环画，正是为了找寻童年的美好回忆。他说，小时候物质生活匮乏，但精神世界很富足。多年来，他热衷于收藏连环画，至今已收藏470多本。

书架上摆满书籍，以连环画居多

王荣河今年50岁，是中国邮政洛阳分公司的职工，家住洛龙区牡丹雅苑小区。日前，记者在王荣河的书房看到，书架上摆满了书籍，以连环画居多。《一支驳壳枪》《我的大学》《丁丁历险记》……连环画题材丰富，有些连环画的边角已破损，但每本都用透明的塑料袋包着。“这些塑料袋是定制的，方便长期保存连环画。”王荣河将连环画当成宝贝看待。

王荣河收藏连环画，跟他童年的经历有关。在他生活的20世纪七八十年代，没有电视和手机，看连环画是孩子们的消遣方式之一。他记得，西工电影院、上海剧院等电影院主要分布在现在的周王城广场附近。当时他是小孩儿，掏不起钱看电影，电影院门口出租连环画的摊位成了孩子们的“乐园”。“摊主是一位老先生，连环画放在可折叠的盒子里，1分钱就能租一本，我坐在小凳子上看，一坐就是一下午。”王荣河回忆道。

王荣河不仅租借连环画，家里还买了许多连环画，装满整整两抽屉。“过年的压岁钱一到手，我就去新华书店买连环画。”王荣河说，有时为筹钱买连环画，他偷偷将父母的牙膏挤出来，将铝质的牙膏皮拿去换钱，最终难逃一顿揍。

互相借阅连环画，翻阅时有很强的代入感

连环画里是简短的文字搭配图画，在王荣河看来，阅读时即便不识字，也能看出故事的大概意思。他回忆，当时的连环画很有时代特色，以抓特务、保护公粮等为主题的连环画很受孩子们欢迎。“这类连环画的主角多为孩子。”王荣河说，他在翻阅时有很强的代入感，仿佛自己就是故事的主角。比如《小号手》里，主角小勇9岁时父母被大土豪逼租打死，他从小当长工，后来成为红军游击队里机智、勇敢的小号手。

那时，大多数家庭不富裕，孩子们没钱买很多的连环画，互相借阅的风气比较盛行。王荣河会将自己的连环画拿回来，跟小伙伴们交换阅读。为避免丢失，有心人还会用印章把自己的名字印在连环画上。他回忆，如果谁家的孩子连环画多，那是相当自豪的，其他孩子会像跟屁虫一样在周围说好话，为的是能借阅连环画。

王荣河“小升初”时做了一件事，令他至今后悔不已，那就是贱卖连环画。为了专心学习，他将连环画以一两分钱一斤的价格，卖给了废品收购站。如今说起此事，他仍心痛不已。

一本让王荣河记忆深刻的连环画

一本连环画，勾起他与母亲的往事

1995年，王荣河参加工作，他闲暇之余爱逛古玩市场。一次偶然的机会，他在老城的古玩市场门口看到有人摆摊卖旧书，其中有几本连环画。当他看到小时候看过的连环画《小号手》时，童年的记忆在脑海里闪现。最终，他花3块钱买了3本连环画。

从那之后，王荣河经常到古玩市场逛，见到有摆摊卖连环画的，只要看中了，无论多高的价钱都要买下来。

他记忆深刻的《计取老鹰洞》连环画，讲的是一群残匪藏到大山里，凭借老鹰洞和刀削崖之天险负隅顽抗，人民解放军在当地群众协助下战胜残匪，活捉匪首的故事。“我小时候买过这本连环画。”王荣河说，那天下大雪，他和母亲路过新华书店，他一眼看中了这本连环画，可母亲不愿给他买，他撒娇不走，母亲无奈花1毛3分钱买了一本，后来又被他卖掉。

五六年前，他在古玩市场见到《计取老鹰洞》，果断买下来，带回家看了好几遍，也想起了小时候的岁月。现在，他的母亲已去世，这本连环画成为他难忘的回忆。

为收藏连环画，王荣河还曾跑到外地。2017年7月，他坐火车到成都，那里有一家全国知名的“连环画之家”书店，他买了8本连环画，最贵的一本88元。“这些连环画是近几年印刷出版的，纸张质量与印刷质量上乘，但比起旧连环画，缺少岁月的痕迹。”他说。

英文版连环画，有人出高价收购被他婉拒

目前，王荣河已收藏470多本连环画，连环画的内容多与他小时候看过的有关，不过也有他从未看过的，比如英文版的连环画《铁姑娘大战红石崖》，山西省平遥县文化馆绘，北京外国语学院英语系教材组编，1977年印刷，书价仅3毛3分。

“这本连环画讲的是某县红石滩大队铁姑娘队劈开山崖，引水造田的故事。”王荣河说，英文版连环画比较罕见，曾有人出高价收购，被他婉拒。

王荣河说，连环画从20世纪50年代流行到90年代初，如今逐渐退出历史舞台，收集越来越困难，比如高尔基自传体三部曲连环画，他有《童年》《我的大学》，缺少《在人间》。他表示：“我还有不少连环画没收集全，希望能认识一些爱好连环画的朋友，一起交流学习，也可以拿多出来的连环画来换。”（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）