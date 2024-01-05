洛阳春节假期旅游大数据“出炉”

刚刚过去的春节假期，洛阳游客接待量和旅游总收入均创新高。来洛游客主要来自哪些地方？年龄结构如何？在洛阳停留多长时间？日前，洛阳文化旅游投资集团旅游大数据中心监测的春节假期旅游大数据报告出炉，一项项数据背后，折射出我市文旅市场的新变化。

刚刚过去的春节假期，洛阳游客接待量和旅游总收入均创新高。来洛游客主要来自哪些地方？年龄结构如何？在洛阳停留多长时间？日前，洛阳文化旅游投资集团旅游大数据中心监测的春节假期旅游大数据报告出炉，一项项数据背后，折射出我市文旅市场的新变化。

看客源地：跨省而来的“远方客”增多

跨省而来的“远方客人”增多，是春节假期洛阳不少景区工作人员的真切感受：耳朵里听的是天南海北口音，眼睛里看到的是不断向停车场汇集的外地车，其中不少是外省的车牌号。

数据显示，今年春节假期，来洛的省外游客进一步增加，占来洛游客总数的32.23%，同比增长2.52%，省外游客以江苏、陕西、山东、浙江、河北、广东、山西、湖北、安徽等省份居多。

在省外客源城市中，排名前十的分别是北京、西安、上海、苏州、天津、武汉、杭州、深圳、成都、南京。从整体情况来看，洛阳主要的潜在客源市场分布在经济较为发达的地区。

散客游仍是春节假期洛阳旅游市场的主流，其中家庭游客是散客群体的主角。在来洛游客的交通方式选择上，乘火车的人占63.91%，自驾车的人占31.35%，乘飞机的人占2.76%，乘大巴的人占1.98%。

春节假期，洛阳文旅市场持续火热，多个景区启动限流措施，洛阳文化旅游投资集团旅游大数据中心全面监测景区实时在园游客、停车饱和度等动态数据，每日上报景区实时客流数据，为客流调控疏导、景区业态布局、基础设施提升、旅游宣传营销等提供数据支撑，协同景区营造有序、安全的旅游环境，把好游客游览出行“舒心”“安全”关，做好文旅产业蓬勃发展的大数据支持。

看客源结构：青年客群成为主力军

青年客群已成为洛阳旅游市场的主力军。数据显示，春节假期来洛游客中，25至34岁的游客占46.5%，35岁至44岁的游客占24.83%，18岁至24岁的游客占10.18%。

今年春节，洛阳以“穿越盛唐洛阳年”为主题，推出“梦回神都、多彩洛阳、神都灯宴、冰雪狂欢”等6大系列29项活动，通过演艺演出、营造氛围等，为广大游客特别是青年群体营造多元化、沉浸式文旅消费氛围。

业内人士表示，通过文旅创新融合“圈粉”年轻一代，正成为各地发展文旅产业的新动向。因此，文旅行业应紧跟文旅消费升级新趋势，拼创意呈现、重特色体验，着力打造兼具文化特色、沉浸感、互动性的文旅新业态、新场景，不断满足青年游客需求。

从来洛游客的兴趣偏好看，对医疗健康、教育等感兴趣的游客占比较高。业内人士表示，我市依托丰富的文旅资源，打造了康养旅游、研学旅游等一批特色鲜明、体验性强的文旅新业态，日益丰富的文旅产品对游客的吸引力越来越强。

看旅行节奏：游客脚步“慢下来”

来洛游客不仅数量多，而且停留的时间也变长了。数据显示，今年春节假期，来洛游客停留时间在2天以上的占66.6%，多日游的游客较往年大幅增加，每位游客在洛阳市参观游览的景区(点)数为4个至6个。

“夜经济”的蓬勃发展提升了留客能力。洛阳以“打造时尚消费新场景、展示文旅夜游新品牌、培育夜间文旅消费新热点”为重点，持续丰富“夜游”“夜演”“夜娱”“夜食”“夜购”等文旅业态。春节假期，“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会、“神都灯宴·彩灯世界”新春季、牡丹阁千灯节迎春灯会等特色活动，激发了文旅消费新活力。

同时，洛阳聚焦外地游客推出一系列“宠客”举措，为游客提供吃、住、行、游、购、娱等服务，不断提升游客的旅游体验。业内人士表示，城市要想长久留客，应在持续增强文旅服务保障能力的基础上，打造更多沉浸式、体验式、互动式文旅新场景、新业态，形成人无我有、人有我优的特色优势，从而让游客留下来，把更多的“打卡者”变为“消费者”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 吕永鑫）