洛阳多个景区向北京市海淀区青年学子免票

19日，记者从共青团洛阳市委获悉，即日起，洛阳推出“海淀学子洛阳行”活动，全市多家热门景区，对北京市海淀区高校学子及在校教师提供为期一年的免票优惠。

19日，记者从共青团洛阳市委获悉，即日起，洛阳推出“海淀学子洛阳行”活动，全市多家热门景区，对北京市海淀区高校学子及在校教师提供为期一年的免票优惠。

此次活动由共青团洛阳市委、洛阳文旅投资集团、共青团北京市海淀区委联合举办，旨在推动洛阳市、海淀区两地共青团和青联组织结对共建，通过文旅交流实现两地青年和城市的“双向奔赴”，促进两地青年大学生交流，助力青年友好型城市建设。

据了解，此次活动时间将持续至2025年2月4日，涵盖龙门石窟、白云山、老君山、龙潭大峡谷4家5A级景区，以及应天门、明堂天堂、九洲池、龙峪湾、牡丹阁、荆紫仙山等共10家景区。活动期间，北京市海淀区37所高校在校大学生及在职教师凭学生证、工作证和本人身份证可免门票游览相关景区。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 耿若源）