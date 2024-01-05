河南省空竹大赛在洛阳举行 15市高手来竞技

19日上午，2024年河南省新春空竹大赛在洛阳市体育中心体育馆拉开帷幕。

“金龙欢腾过大年”“蜻蜓点水”“响彻云霄”……身怀绝技的空竹“大咖”挥动双臂，捞、盘、绕、带，空竹时而飞跃头顶、时而脚下穿梭，令人目不暇接……

19日上午，2024年河南省新春空竹大赛在洛阳市体育中心体育馆拉开帷幕。

本次大赛由河南省体育局、河南省体育总会等单位主办，河南省全民健身中心、洛阳市体育局承办，设团体、单轮自选套路、双轮自选套路三大项目，共有全省15个省辖市16支代表队的170名选手参加。