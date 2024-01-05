总客运量307.72万人次！洛阳地铁春节期间客流增加9成

2月18日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，春节假期(正月初一至正月初八)，洛阳地铁线网总客运量307.72万人次，日均客运量38.46万人次，较去年春节期间增加93.55%。最大单日客运量发生于正月初四(46.32万人次)，当日客运强度为1.09万人次/公里，位居全国第一。

2月18日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，春节假期(正月初一至正月初八)，洛阳地铁线网总客运量307.72万人次，日均客运量38.46万人次，较去年春节期间增加93.55%。最大单日客运量发生于正月初四(46.32万人次)，当日客运强度为1.09万人次/公里，位居全国第一。 2月18日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，春节假期(正月初一至正月初八)，洛阳地铁线网总客运量307.72万人次，日均客运量38.46万人次，较去年春节期间增加93.55%。最大单日客运量发生于正月初四(46.32万人次)，当日客运强度为1.09万人次/公里，位居全国第一。客流量较大的车站分别为解放路站、青年宫站、应天门站、周王城广场站、丽景门站。 其中，在2月10日(正月初一)，洛阳地铁提前组织10列备用列车，在客流激增时间段，组织全线列车比照时刻表早发60秒、在解放路等重点车站多停30秒。焰火晚会结束后，及时组织列车自始发站跳停至大客流站，备车空车不停站投入载客服务缓解客流压力，避免客流积压，最小行车间隔一度缩短至3分钟，当天共计加开32列次，圆满完成了运输保障工作。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）