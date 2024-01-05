春节期间，洛阳社会治安大局平稳有序

18日，记者从洛阳市公安局获悉，春节期间，全市公安机关扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有效确保了全市社会治安大局持续平稳有序。

18日，记者从洛阳市公安局获悉，春节期间，全市公安机关扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有效确保了全市社会治安大局持续平稳有序。

假期期间，全市公安机关强化整体防控，全面启动高等级巡逻防控工作模式，采取公安武警联勤巡逻、交巡融合勤务、高峰勤务等措施，最大限度地把警力摆上街面，织密巡逻防控网络，有效提高防范和打击违法犯罪活动能力，切实提高社会治安掌控力、震慑力，实现全市双抢案件零发案。

洛阳警方按照“一点一案、一点一策”工作措施，出动警力6438人，其他安保力量8107人，强化重点区域人流、车流分析预测监测，动态调配勤务部署，切实加强大型活动监管；按照“一个景区、一套方案预案和警力部署图”的要求，出动警力万余人次，全面加强隐患排查、执勤值守、巡逻防控等工作，服务救助游客2207人次，有效保障了全市各项大型活动、各景区秩序平稳、安全有序。