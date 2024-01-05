春节期间，洛阳出入境人员达1241人次

今天上午，记者从洛阳出入境边防检查站了解到，春节期间(农历除夕到正月初八)，洛阳出入境边防检查站共验放出入境人员1241人次，航班8架次，期间创下多个记录。
今天上午，记者从洛阳出入境边防检查站了解到，春节期间(农历除夕到正月初八)，洛阳出入境边防检查站共验放出入境人员1241人次，航班8架次，期间创下多个记录。
今天上午，记者从洛阳出入境边防检查站了解到，春节期间(农历除夕到正月初八)，洛阳出入境边防检查站共验放出入境人员1241人次，航班8架次，期间创下多个记录。
洛阳出入境边防检查站相关负责人介绍，其中，农历初二为出境高峰，当天检查出境人员188人；农历初六为入境高峰，检查入境人员192人；农历初七为往返高峰，共检查出入境人员323人，均创历史新高。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王浩琦 文/图）
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