春节假期 洛阳逾10万人次参与体育活动

昨日，记者从市体育总会获悉，春节假期，我市组织开展丰富多彩的体育活动，引导广大市民健康过年。8天假期，逾10万人次参与体育活动，全民健身蔚然成风。
昨日，记者从市体育总会获悉，春节假期，我市组织开展丰富多彩的体育活动，引导广大市民健康过年。8天假期，逾10万人次参与体育活动，全民健身蔚然成风。
篮球场上气氛热烈
昨日，记者从市体育总会获悉，春节假期，我市组织开展丰富多彩的体育活动，引导广大市民健康过年。8天假期，逾10万人次参与体育活动，全民健身蔚然成风。
“加油，稳住，保持平衡……”15日下午，一场别开生面的趣味骑行赛在市体育中心广场精彩上演。参赛的150余名骑手，踩着脚蹬，摇晃着车把，在欢声笑语中，比赛“龟速行驶”。
数公里外的涧西区威利运动工厂内，助威声此起彼伏。由11支代表队参加的新春排球赛正如火如荼地进行。回家过年的专业选手们与业余排球爱好者“混搭”登场，同场切磋，互相提升，在普及排球运动的同时，让更多群众感受到竞技运动的魅力。
赛事搭台，群众唱戏。春节假期，由市体育局、市体育总会主办的2024年洛阳市全民健身大拜年系列赛事活动火热进行，广大市民在茶余饭后走进运动场，释放运动激情。
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