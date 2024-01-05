春节期间，洛阳市场秩序平稳有序

昨日记者从市市场监管局获悉，截至17日12时，8天时间洛阳12315指挥中心三级执法网络共受理消费者诉求6010起，为消费者挽回经济损失39万余元。春节期间，我市未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。

昨日记者从市市场监管局获悉，截至17日12时，8天时间洛阳12315指挥中心三级执法网络共受理消费者诉求6010起，为消费者挽回经济损失39万余元。春节期间，我市未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。

在受理的各类诉求中，咨询4412起，已全部当场解答办结；投诉、举报1598起，已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理。其中，投诉类型主要集中在商品质量、住宿服务纠纷、餐饮服务纠纷、洗浴服务、食品质量、服装质量、过期商品、食品变质、预付卡消费服务、美容美发服务、停车收费、通信设备质量、电信业务、订(定)金退还等。举报类型主要为侵害消费者权益违法行为、食品质量违法行为、价格违法行为、广告违法行为等。

市市场监管局相关负责人介绍，为了切实营造有序的市场环境和良好的消费环境，春节假期，洛阳12315热线保证24小时畅通。对于每天接受的投诉事项，能够当天办结的，要当天办结并反馈给诉求人；不能当天办结的，联系诉求人和被诉方进行充分沟通，提出合理化的解决措施，坚持下沉力量、一线监管、全力服务，快速稳妥处置消费纠纷，全力维护广大消费者的合法权益。 （洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 李二帅）