洛阳市全民健身体育大拜年地掷球比赛收官

记者17日从洛阳市体育总会获悉，为期两天的2024年洛阳市全民健身体育大拜年——地掷球比赛在老城区四月体育公园圆满收官，28名参赛选手喜获一等奖。

记者17日从洛阳市体育总会获悉，为期两天的2024年洛阳市全民健身体育大拜年——地掷球比赛在老城区四月体育公园圆满收官，28名参赛选手喜获一等奖。 记者17日从洛阳市体育总会获悉，为期两天的2024年洛阳市全民健身体育大拜年——地掷球比赛在老城区四月体育公园圆满收官，28名参赛选手喜获一等奖。 据介绍，地掷球是双方运动员在规定的场地上用手投掷球进行对抗的运动项目。该项目融娱乐、竞技、脑力活动和体力锻炼于一体，可谓老少皆宜。比赛用球分为投掷球和基准球两种，裁判员根据选手投掷的球距基准球的远近来判断得分多少。由于设备简单、易上手，且不受性别、年龄的限制，地掷球已成为老少皆宜的健身运动项目。 本次比赛由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，老城区教育体育局、老城区体育总会承办。共有12支代表队，146名运动员参赛。比赛现场，上至60岁中老年人，下至20岁年轻小伙，一个个踌躇满志，各显身手，不时传来阵阵欢快的笑声。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 石智卫 文/图）