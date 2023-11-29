正月初一至初七，洛阳公路客运量逾22万人次

17日，记者从洛阳交运集团获悉，春节假期，洛阳市公路客运量大幅攀升，正月初一至初七，全市各汽车站累计发送旅客22.87万人次，与去年同期相比上升80%。

17日，记者从洛阳交运集团获悉，春节假期，洛阳市公路客运量大幅攀升，正月初一至初七，全市各汽车站累计发送旅客22.87万人次，与去年同期相比上升80%。 17日，记者从洛阳交运集团获悉，春节假期，洛阳市公路客运量大幅攀升，正月初一至初七，全市各汽车站累计发送旅客22.87万人次，与去年同期相比上升80%。 正月初一至初七，全市公路客运共计发出11564班次客车，其中洛阳汽车站及龙门客运中心合计发车2583班次，各县区汽车站合计发车8981班。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孟祥玲 摄）