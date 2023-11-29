5分钟促家人团聚，等候1小时只为物归原主！洛阳城管真暖

小孩走失促团聚、专车护送老人回家……2月16日，洛阳城管部门以系列热情、暖心服务获游客点赞，持续擦亮“有困难，找城管”服务品牌。

小孩走失促团聚、专车护送老人回家……2月16日，洛阳城管部门以系列热情、暖心服务获游客点赞，持续擦亮“有困难，找城管”服务品牌。

当日上午，在龙门石窟景区，洛阳市洛龙区城管局执法大队在景区执勤时遇到2名焦作游客前来求助。原来，这2名游客是跟团旅行，刚从景区参观完毕，但由于对景区路线不熟悉，误打误撞走到了西北服务区，其他人员和旅游大巴车正在东北服务区等候汇合，前往下一个目的地。时间紧迫，龙门石窟中队郭明涛、马瑜辉两名队员立刻驾驶执法车辆，将游客送至东北服务区与旅行团汇合。游客再三表示感谢。

16时许，应天门附近。洛阳市老城区城市管理综合执法大队刘振北、王盛华2名队员在应天门北门巡查时，来自郑州的游客、一名9岁小女孩求助，称其在应天门北门与家人走失。城管队员了解情况后，按照女孩提供的手机号码立即联系其家长，5分钟内促成家人团聚，获得游客点赞。

17时左右，王城公园附近。洛阳市涧西区城市管理局综合执法大队违停中队队员尤伯鑫正在引导车辆时，有位老人向其求助，称自己迷路了找不到家，当日外出没有家人陪同。城管队员根据老人描述，立即驾驶执法摩托车将老人顺利送回家中。

当日下午，在从政坊游园附近。洛阳市洛龙区城管局执法大队安乐中队在从政坊北门执勤时，看见一辆青桔电动车上挂有1双新鞋子、1条新裤子，可能是骑车人遗落，城管队员决定原地守候失主。

1个多小时后，一名年轻小伙儿慌慌张张地前来询问，说自己新买的裤子和鞋子忘在共享单车上了。经确认相关信息，城管队员将东西物归原主。“没想到过去这么长时间东西还能失而复得，感谢洛阳城管！”小伙儿感激地说。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李新江 文/图）