提供茶水免费看包 贴心暖心服务受游客称赞

免费茶水供应、提供看包服务……春节期间，洛阳市老城区道北路街道在洛邑古城设置志愿服务点，贴心暖心的服务受到游客称赞。

免费茶水供应、提供看包服务……春节期间，洛阳市老城区道北路街道在洛邑古城设置志愿服务点，贴心暖心的服务受到游客称赞。

16日下午，老城区洛邑古城游人如织。老城区道北路街道设置在此的志愿服务点热闹非凡，游客们在这里接水、存放行李箱等，身穿红色马甲的申丽等志愿者忙着服务游客。

“服务真贴心！”来自平顶山的游客杨女士接了一杯水，对洛阳的暖心服务赞不绝口。

申丽是道北路街道工作人员，春节期间，她和同事放弃休息，来到洛邑古城服务广大游客。“我们提供了红枣茶、白开水和桶装水。”申丽说，免费茶水供应受到游客欢迎，每天要消耗掉一二十桶水。

除了免费茶水供应，申丽和同事还提供免费看包、旅游介绍服务。此外，他们还邀请书画家现场泼墨，将书画作品赠送给广大游客。

申丽说，希望通过一系列的服务为游客留下好的印象和游玩体验，为提升洛阳的美誉度添砖加瓦，也希望能吸引更多游客前来游玩。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图 通讯员 刘新合）