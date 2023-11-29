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5分钟响应，第一时间到场处置！洛阳全力营造良好消费环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.14 19:22

　　春节假期进入第五天。14日，记者跟随洛阳市场监管部门的执法人员，到洛阳部分热门旅游景区周边和繁华消费区域进行专项执法检查。

　　洛阳热门“打卡”地西工小街有不少餐饮单位，春节期间正是聚餐旺季。执法人员先后来到小街天府、烧烤店、米线小吃店等多个店铺逐一检查，重点查看食品包装是否在有效期内，是否留存购进票据及合格证明，从业人员是否有健康证等，保证让消费者吃得安心，吃得放心。洛阳一杆秤大药房中州西路店是一家24小时营业药店，执法人员重点了解了夜间市民游客购药情况，营业人员在岗服务举措等，并督促经营商户强化产品质量安全责任意识，提高服务水平，针对市民游客需求提供暖心贴心服务。

　　随着栾川竹海野生动物园大熊猫“灵岩”的频频“出圈”，这里吸引了不少游客市民前往游玩。栾川县市场监管局相关负责人说，该局执法人员已多次到园区仔细查看旅游观光车、客运索道等特种设备的运行和维护情况，包括检验报告是否在有效期、设备维护保养记录、管理制度、应急处置制度等。

　　“接到投诉举报事项后，5分钟响应、半小时见面，第一时间到场处置。”洛阳市市场监管局相关负责人介绍，为了切实营造有序的市场环境和良好的消费环境，春节假期，洛阳12315热线保证24小时畅通。对于每天接收的投诉事项，能够当天办结的，要当天办结并反馈给诉求人；不能当天办结的，联系诉求人和被诉方进行充分沟通，提出合理化的解决措施，全力维护广大消费者的合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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