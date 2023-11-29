逛庙会、体验“汉关文化”！洛阳这场新春庙会精彩纷呈

14日，新安县函谷关新春庙会的游客络绎不绝。 14日，新安县函谷关新春庙会的游客络绎不绝。还未进入现场，便能听到抑扬顿挫的戏曲演唱，喝彩声、欢呼声不断。庙会上，穿汉服游汉关、骆驼骑行、川剧变脸、通关文牒沉浸式打卡……男女老少在这里都能找到自己喜爱的游玩项目。 汉函谷关是世界文化遗产，距今已有两千多年的历史，是洛阳西行第一关，见证了丝绸之路的繁荣和兴盛。函谷关新春庙会是新安县今年双节期间重点打造的文化活动项目，通过创新丰富活动形式，实现汉关文化与春节民俗的精彩“混搭”，让群众在好玩、好看、好吃、好分享的体验中，感受触手可及的年味。据了解，新安县函谷关新春庙会活动于2月10日正式开幕，将持续到2月24日(正月十五)，现场设置有农文旅集市、展演区、灯会区、美食区等功能区域，活动期间还有“龙”字打卡、“黄河神龙”舞龙、水上打铁花等精彩节目。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 高月）