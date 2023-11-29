隋唐洛阳城应天门遗址博物馆限流

14日隋唐洛阳城微信公众号发布消息称：隋唐洛阳城应天门遗址博物馆今日入园人数已达到最大承载量。为保障景区游览秩序与游客参观安全，营造舒适和谐的出游环境，根据“限量、分时、错峰”的规定，景区现启动限流措施，暂停线上购票。

14日隋唐洛阳城微信公众号发布消息称：隋唐洛阳城应天门遗址博物馆今日入园人数已达到最大承载量。为保障景区游览秩序与游客参观安全，营造舒适和谐的出游环境，根据“限量、分时、错峰”的规定，景区现启动限流措施，暂停线上购票。

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