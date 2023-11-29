停车位已达上限 洛阳白云山景区限流

14日14点30分(初五)洛阳白云山景区内停车位已达上限，为确保您的出行安全及出游体验，景区将采取自驾车辆限流措施。
14日14点30分(初五)洛阳白云山景区内停车位已达上限，为确保您的出行安全及出游体验，景区将采取自驾车辆限流措施。
尊敬的游客朋友们：
您好！
2024年2月14日14点30分(初五)洛阳白云山景区内停车位已达上限，为确保您的出行安全及出游体验，景区将采取自驾车辆限流措施：
已自驾预约成功的游客朋友，凭预约信息仍可自驾入园。未预约成功游客，请合理安排行程。节假日出游，请您务必提前预约，错峰出行。请关注洛阳白云山微信公众号在线预订，及时了解实时自驾预约信息入园。
风景常在，静候君来。感谢您的理解与支持！
洛阳白云山景区服务咨询电话：0379-66586666
洛阳白云山景区
2024年2月14日
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