停车位已达上限 洛阳白云山景区限流

14日14点30分(初五)洛阳白云山景区内停车位已达上限，为确保您的出行安全及出游体验，景区将采取自驾车辆限流措施。

尊敬的游客朋友们：

您好！

2024年2月14日14点30分(初五)洛阳白云山景区内停车位已达上限，为确保您的出行安全及出游体验，景区将采取自驾车辆限流措施：

已自驾预约成功的游客朋友，凭预约信息仍可自驾入园。未预约成功游客，请合理安排行程。节假日出游，请您务必提前预约，错峰出行。请关注洛阳白云山微信公众号在线预订，及时了解实时自驾预约信息入园。

风景常在，静候君来。感谢您的理解与支持！

洛阳白云山景区服务咨询电话：0379-66586666

洛阳白云山景区

2024年2月14日

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