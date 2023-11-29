洛阳公交服务春节不“打烊”

正月初五，年味浓浓。一大早，洛阳市公交集团二分公司81路公交车长潘小丽便来到场站，打完卡、做好车辆“三检”，她给自己打来一壶热茶水，随后发动公交车驶出场站，开始一天的工作。

正月初五，年味浓浓。一大早，洛阳市公交集团二分公司81路公交车长潘小丽便来到场站，打完卡、做好车辆“三检”，她给自己打来一壶热茶水，随后发动公交车驶出场站，开始一天的工作。

“春节人员流量大，公交车是大家出行的重要工具，我们必须把各项工作做细致，保障乘客安全出行，安心过年。”潘小丽说。

如果说公交车长是活跃在一线的城市”摆渡人”，那么公交调度员、修理工、充电员、志愿者都是春节假期的城市奉献者。

“我们从2019年到现在，每年春节都在岗，智调室对我们来说就像家一样。从早上5点30分到岗，就开始排班调线，一直坚守到晚上10点。”公交二分公司智调员宋青说。

修理工是公交车的全科医生。在公交五分公司，修理工杨波、王永刚正在检修车辆。他们说，虽然不能与家人团聚，但每检修完一台车辆，就觉得特别自豪，能保障车辆安全运行，苦一点、累一点是值得的。

作为新能源公交车的“动力卫士”，充电员帮助车长充电、维护充电桩运行、打扫场区卫生，样样都不落下，为春节期间公交正常运营提供充足动力支持。在六分公司车场，充电员白中运熟练地把电枪插入充电插口。刚检查完充电桩的充电员张楠说：“早上一上岗，就第一时间开桩，同时，检查一下充电桩运行情况，确保车辆顺利运行，对我们来说也是很开心和自豪的事情。”

“公主、王子请上车。”在高铁站、火车站、汽车站、景区，公交志愿者们或为乘客指路，或为乘客搬运行李。春节期间，白马寺、龙门石窟、洛邑古城、高铁龙门站、洛阳火车站等区域均设有志愿服务点，为广大市民和游客提供优质服务。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）