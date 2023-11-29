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洛阳巡特警提醒：外出游玩时给孩子衣兜放张联系卡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.14 17:02

　　14日，洛阳市公安局特警支队执勤人员在景区维护秩序、服务游客期间，帮助3名走失儿童找到家长。

　　当天10时许，特警支队执勤人员张晓海在龙门石窟景区执勤时，看一名小女孩神情紧张，独自一人四处张望。

　　“我上前询问，得知她与家人走散了。”张晓海说，他安抚小女孩情绪后，耐心引导她讲出家人的联系方式。

　　大约半小时后，接到民警电话的小女孩父母，满脸焦急地赶到现场，执勤人员认真核实身份后将小女孩平安交还给他们。

　　13时许，特警支队执勤人员位亚超在龙门石窟景区巡逻执勤时接到群众报警，称遇到一名走失的儿童。位亚超赶到现场后，并尝试询问走失小女孩的家长姓名和联系方式，但由于小女孩过于害怕和紧张，一时无法提供信息。位亚超一边安抚她紧张的情绪，一边带她到景区周边找寻，并向周边过往的人员询问，最终在景区宾阳三洞附近找到了她的父母。

　　21时25分，特警支队执勤民警尹少坡在洛邑古城巡逻时，发现一名穿着白色上衣的小男孩独自坐在石头蹲上，神色慌张，口中喊着“爸爸”。

　　尹少坡见状赶紧上前询问，经过耐心沟通，小男孩描述了爸爸的样貌特征和手机电话号码。

　　民警拨打后，联系到孩子家人，告知孩子情况和所在位置。15分钟后，小孩家人赶来将孩子接走。

　　洛阳巡特警提醒，带孩子外出游玩时，教孩子记牢家人联系电话。如孩子年龄较小无法记住父母联系方式，可在孩子衣兜放置联系卡片，以备不时之需。一旦遇到孩子走失的情况，父母在自行寻找的同时要第一时间报警求助。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王鹏 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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