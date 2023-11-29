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已接到多起鞭炮炸伤求助！洛阳120发布紧急安全提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.13 18:31

　　2月13日，记者从洛阳市120急救指挥中心获悉，除夕(2月9日)至初三(2月12日)，该中心已接到多起鞭炮炸伤求助。

　　烟花爆竹伤患者以幼童居多，严重的已致眼部受伤

　　“仅除夕当天，我们院急诊科就接到多名被鞭炮炸伤的患者，患者多为13岁以下幼童，最小的仅有1岁多，有的手部被炸伤，有的伤及眼部。”12日晚间，记者来到河科大一附院开元院区急诊科，急诊外科主治医师史自强介绍了相关收治情况。

　　除夕至大年初三，该院眼科病房已收治7名鞭炮炸伤眼部的患者。“最轻的是眼皮及眼前部出血，一男子点燃炮竹后误以为是哑炮，走近查看时被炸伤。”该院眼科主治医师郭星说。

　　“当前，大家穿得比较厚，一般来说受伤部位以暴露的手部和头面部为主。”史自强说，从收治的患者来看，燃放烟花爆竹时没有保持安全距离，是被炸伤的最主要原因。燃放烟花爆竹时，瞬间会产生巨大能量，形成高温高压冲击波。

　　洛阳市120急救指挥中心提醒，燃放烟花爆竹一定注意安全事项和安全距离。

　　被鞭炮炸伤要正确应对，必要时尽快就医

　　被鞭炮炸伤后，针对不同的身体部位应采取不同的紧急处置措施，有的情况可以用清水及时冲洗，有的则严禁用水冲洗。

　　眼部外伤的紧急处置措施

　　●不要自行用清水冲洗眼睛，易与鞭炮中的化学物质产生反应，进而造成眼部酸碱烧伤。

　　●不要揉擦眼睛，不要急着涂抹药膏，以免影响医生观察伤口。

　　●不要自行处理或压迫包扎眼睛，不要自行拔出眼内异物。要用干净的纱布或手绢遮盖受伤的眼睛，及时就近送医救治。需要提醒的是，快速就近有效处置，对于眼外伤的预后和视力恢复至关重要。

　　●不要在就诊途中喝水，以免受伤严重需要接受全麻手术时，因不符合“术前禁食禁饮6小时以上”条件而延误手术。

　　手部外伤的紧急处置措施

　　●手部被炸伤后，首先要迅速降低伤者损伤处的组织温度，可用凉水冲洗，冰块、冰冻物品冷敷等方法处理，以减轻肿胀，防止损伤加重。

　　●如手部被炸伤且有出血部位，应先以压迫止血为主，如用止血带，但不宜时间过长，每15分钟松解一次，避免引起肢体坏死。

　　●用清水冲洗创面后，可以用干净的毛巾覆盖包扎。除轻微伤外，应迅速将伤者送往正规医院检查、治疗，切勿错过最佳治疗时机。

　　●如果出现炸伤断指的情况，则需要保护好断掉的手指。要用干净的布把炸掉的手指包起，并用塑料袋二次包裹确保不能透进去水，随后将包裹好的断指放进冰块(可用雪糕、冻肉等代替)中，与伤者同时快速送往医院进行接指手术。

　　●如果伤者出现昏迷现象，或有颅脑、胸腹、四肢损伤，要及时送医救治。

　　●如果炸伤部位为严重的开放性伤口，不建议使用流动水去冲洗，容易增加感染风险。此时应包扎止血后，尽快送医处理。

　　头面部受伤的紧急处置措施

　　●面部血管非常多，如果遇到小血管炸伤破裂引发出血不止的情况，可先用干净的毛巾用力压住伤口止血。如果皮肤表面形成水疱，不要弄破。不要自行涂抹有颜色的药水药膏，以免影响医生观察判断。

　　●如头部、面部被烫伤、灼伤，应取冰块用消毒纱布包住，给受伤部位进行冷敷，切忌涂抹任何药膏。

　　●如果存在鼻毛被烧焦的情况，则有可能出现呼吸道烧伤，也要及时就医，否则会引发肺水肿，造成呼吸困难。

　　●耳部外伤常见为爆炸性耳聋。如果症状较为严重，爆炸声响发生后会出现一侧耳朵或双耳听力下降，甚至根本听不到声音，需要立即送到医院找专科医生救治。就医前，不要滴入任何滴耳液。

　　保持安全距离是减少鞭炮炸伤的最有效措施，尽量不要让孩子单独燃放烟花爆竹

　　●通过正规渠道购买合格的烟花爆竹。

　　●不要让未成年人独自燃放烟花爆竹，必要时可佩戴抗冲击的烟花爆竹防护镜。

　　●燃放烟花爆竹时要保持安全距离，点燃后迅速跑到安全地点，切忌手持鞭炮燃放。

　　●遇到哑炮不要走近查看，更不能马上去捡。

　　●对未燃放的烟花爆竹，不要擅自撕拆分解，以免出现意外。

　　（洛报融媒·洛阳网王博东 通讯员 蔺慧娟）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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