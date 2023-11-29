为生命护航！洛阳警医联动“救”在身边

春节假期间，洛阳高速交警支队联合洛阳市120急救指挥中心，以“警医联动”快速解决来洛游客的医疗救治难题。

春节假期间，洛阳高速交警支队联合洛阳市120急救指挥中心，以“警医联动”快速解决来洛游客的医疗救治难题。

2月11日，二广高速关林收费站警医合作工作站救助2人。

当日10时许，一辆私家车因发生剐蹭，到关林站事故前置点进行处理，车上的小孩称其肚子疼。洛阳市第一人民医院的120急救医护人员立马对其进行检查，初步诊断疑似急性肠胃炎，随即带至医院进行进一步检查确诊。

当日17时许，一辆私家车发生追尾事故，司机急刹导致后排小朋友脸部碰撞前排座椅。接到求助后，洛阳高速交警快速处理现场事故，医护人员对车上小朋友安抚情绪，并进行快速细致的检查。医生确认小朋友并无大碍后，又叮嘱家长相关注意事项。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏 蔺慧娟 文/图）