洛阳多家博物馆延长开放时间

刚刚，记者获悉，为满足春节假期期间的参观需求，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆即日起至春节假期(2月17日)结束，延长开放时间。
刚刚，记者获悉，为满足春节假期期间的参观需求，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆即日起至春节假期(2月17日)结束，延长开放时间。
刚刚，记者获悉，为满足春节假期期间的参观需求，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆即日起至春节假期(2月17日)结束，延长开放时间。
其中，洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆开放时间延长至每天19时，18时30分停止入馆；二里头夏都遗址博物馆开放时间延长至每天18时，17时30分停止入馆。
目前，多家博物馆已增加免费志愿讲解服务频次，具体时间如下：二里头夏都遗址博物馆每半小时一场定时免费讲解，每天共10场；隋唐大运河文化博物馆2月10日至18日每天10：00或15：00；洛阳民俗博物馆2月10日至24日(正月初一至十五)每天10：30、15：00；定鼎门遗址博物馆2月10日至15日(正月初一至初六)每天10：30、14：30、15：30；八路军驻洛办事处纪念馆2月10日至15日每天10：00、15：00。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
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