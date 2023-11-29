春节假期，洛阳“火焰蓝”守护保平安

春节期间，洛阳市消防救援支队安排260名消防队员、65辆消防车在景区、商圈等人员密集场流动巡逻，为市民与游客保驾护航。
春节期间，洛阳市消防救援支队安排260名消防队员、65辆消防车在景区、商圈等人员密集场流动巡逻，为市民与游客保驾护航。
春节期间，洛阳市消防救援支队安排260名消防队员、65辆消防车在景区、商圈等人员密集场流动巡逻，为市民与游客保驾护航。
春节期间，针对洛阳举办的大型活动现场、20个烟花爆竹经营批发点和商场市场、公共娱乐、旅游景区等重点场所，洛阳市消防救援支队向相关行业部门发出提示函，督促加强巡查检查、培训演练、值班值守；发动全市189个消防安全服务中心、185个公安派出所、万余名消防安全管理人员群防群治、坚守一线。
全市消防救援队伍实行高等级勤务模式。针对辖区庙会灯会、重点商圈、旅游景区、烟花爆竹集中燃放点等区域，每天安排65辆消防车、260名消防队员进行前置执勤值守和流动巡逻，全面做好应急救援准备工作，确保广大市民和游客度过一个欢乐祥和的春节。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605