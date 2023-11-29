春节假期，洛阳“火焰蓝”守护保平安

春节期间，洛阳市消防救援支队安排260名消防队员、65辆消防车在景区、商圈等人员密集场流动巡逻，为市民与游客保驾护航。

春节期间，洛阳市消防救援支队安排260名消防队员、65辆消防车在景区、商圈等人员密集场流动巡逻，为市民与游客保驾护航。 春节期间，洛阳市消防救援支队安排260名消防队员、65辆消防车在景区、商圈等人员密集场流动巡逻，为市民与游客保驾护航。 春节期间，针对洛阳举办的大型活动现场、20个烟花爆竹经营批发点和商场市场、公共娱乐、旅游景区等重点场所，洛阳市消防救援支队向相关行业部门发出提示函，督促加强巡查检查、培训演练、值班值守；发动全市189个消防安全服务中心、185个公安派出所、万余名消防安全管理人员群防群治、坚守一线。 全市消防救援队伍实行高等级勤务模式。针对辖区庙会灯会、重点商圈、旅游景区、烟花爆竹集中燃放点等区域，每天安排65辆消防车、260名消防队员进行前置执勤值守和流动巡逻，全面做好应急救援准备工作，确保广大市民和游客度过一个欢乐祥和的春节。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩)