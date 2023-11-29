洛阳乘务员一家人列车上“团圆”

11日是大年初二，由宁波到洛阳的K166次旅客列车停靠在宝丰站，14号车厢乘务员秦建英正在组织旅客乘降时突然看到，妻子带着女儿、儿子一起拿着行李来乘车，他既意外又惊喜。

11日是大年初二，由宁波到洛阳的K166次旅客列车停靠在宝丰站，14号车厢乘务员秦建英正在组织旅客乘降时突然看到，妻子带着女儿、儿子一起拿着行李来乘车，他既意外又惊喜。

秦建英在郑州客运段洛阳中心宁波二队洛宁六组工作，大年三十出乘，大年初三下午就要乘务第二趟，一直没有回家团圆。

“你们这是怎么回事？”秦建英问道。

“爸爸，我们找你来过年！”儿子大声说。

原来，秦建英家住在宝丰，女儿现在上海工作，春节放假才回家。由于秦建英在岗，女儿回家还没有见到他。为了一家人春节团圆，秦建英的妻子带着儿女买了火车票，一家四口团聚在列车上。

女儿还非常体谅爸爸的辛苦，懂事地帮爸爸收取卧具。秦建英在节日乘务中见到亲人，一家人伸出手，紧紧地握在一起。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张俊涛 文/图）