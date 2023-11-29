近百名洛阳消防队员守护 保障焰火晚会成功举办

10日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会为市民、游客奉上了一场视觉盛宴。焰火晚会成功举办的背后，离不开“火焰蓝”的守护与保障。

10日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会为市民、游客奉上了一场视觉盛宴。焰火晚会成功举办的背后，离不开“火焰蓝”的守护与保障。

焰火晚会举办前夕，洛阳市消防救援支队深入举办场地及周边走访调研，研究部署安保点位、制定安保预案。

安保当日，洛阳市消防救援支队安排部署近百人，调动15辆消防车、3台灭火机器人等安保力量，按照“三圈”防控执勤。其间，根据“秒级响应、分钟到场、高效完成”的目标，洛阳市消防救援支队在燃放区域9个重点点位安排11辆消防车、63名消防队员，携带灭火器现场执勤，并在外围指定区域巡逻执勤，随时做好应对各类突发任务准备，确保“点”上绝对安全、“线”上万无一失、“面”上平稳可控。当晚，现场总体形势平稳。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩)