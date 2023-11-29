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满满的关爱和礼遇！洛阳优秀群体代表受邀观看新春焰火晚会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.11 09:22

　　10日晚，2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会精彩上演。为洛阳经济社会发展作出贡献的各行各业先进群体代表，受邀观看新春焰火晚会，感受到了满满的关爱和礼遇。

　　当晚，洛阳市科技工作者、文艺工作者、教育工作者、道德模范、洛阳好人、最美洛阳人、劳动模范，以及企业家、商协会、重点企业等代表集中观看焰火晚会，在绚丽多彩的焰火中辞旧迎新。大家在浓浓的年味儿中切实感受到关爱和温暖，凝聚起奋进之力。

　　“这次活动让我们深刻感受到了洛阳市委、市政府以及社会大家庭对我们关爱和礼遇，我会努力当好表率，尽职尽责，用心爱护患者。”“最美洛阳人”、老城区公园巷社区卫生服务站医师孙中表示，作为一名社区医务工作者，在今后的工作中，他将用心、用情、用力，始终把病人的满意作为工作的第一标准，把病人的需求当作第一选择，扎实开展医疗服务工作，努力在平凡的岗位上做出不平凡的业绩。

　　“这是我第一次到现场观看，有幸观看这次焰火晚会，我感到非常高兴和激动。”洛阳市道德模范，涧西区重庆路街道二社区党委书记、居委会主任李亚娟激动地说，在辞旧迎新之际现场观看这样一场精彩的焰火晚会，让她感受到了这座城市对道德模范的尊重和关怀，更激发了她撸起袖子加油干的信心。作为一名基层社区干部，她将当好社区发展“领头雁”，当好居民群众“贴心人”，持续为社区居民办好事、办实事，不断提升群众幸福感、获得感。

　　“绚烂的烟花在城市上空盛放，在这激动人心的时刻，我内心无比骄傲自豪。感谢党和政府对我们的关心关爱，今后我将更加努力工作，为洛阳的发展贡献自己的微薄力量。”洛阳“最美教师”、洛阳市实验小学教师李小娜说，新的一年，她将立足岗位，踏实工作，用心用情教育好每一位学生，不断提高学生的思想水平、道德品质、文化素养和创新能力，厚植孩子们的爱家爱国情怀。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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