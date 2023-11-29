请绕行！龙门西山道路由西向东方向今日起围挡施工

今日，“洛阳交警”微信公众号发布公告称，根据道路施工计划，龙门西山道路(厚载门街至龙门大道)由西向东方向2月10日起进行围挡施工。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布公告称，根据道路施工计划，龙门西山道路(厚载门街至龙门大道)由西向东方向2月10日起进行围挡施工。具体内容如下：

一、围挡时间及区间

1.围挡时间：2024年2月10日至2024年2月29日

2.围挡区间：龙门西山道路(厚载门街至龙门大道)由西向东方向的机动车道、非机动车道和人行道

二、交通变化情况及绕行方案

1.围挡施工期间，由西向东方向断行，过往行人可沿北侧人行道通行。

2.车辆绕行路线：

由龙门西山道路前往龙门石窟的车辆可沿龙门西山道路一厚载门街一龙丰路一龙门大道或龙门西山道路一厚载门街一南山大道一龙门大道绕行。

由厚载门街向南经龙门西山道路前往龙门石窟的车辆可沿厚载门街一龙丰路一龙门大道或厚载门街一南山大道一龙门大道绕行。

三、温馨提示

围挡施工期间,龙门西山道路(厚载门街至龙门大道)由西向东方向断行,过往车辆及行人在行经该施工路段时，请自觉遵守交通标志、标识的指示，减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。

特此公告

洛阳市住房和城乡建设局

洛阳市公安局交警支队

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