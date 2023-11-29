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“洛阳元素”闪耀央视春晚舞台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.10 12:33
(图源网络)

　　9日晚8点，2024央视龙年春晚播出。由刘涛、刘诗诗、李沁、关晓彤参演的中华传统纹样创演秀《年锦》播出后，在互联网引发热议。记者发现，该节目中有两套汉服是洛阳博物馆“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”主题展的同款。

　　节目播出后，记者独家专访该展览的复原策划，服饰史学者、中华服饰文化研究会理事陈诗宇，了解春晚节目背后的洛阳元素。

　　在节目《年锦》中，刘涛、刘诗诗等四位明星分别身着汉、唐、宋、明四个朝代的服饰，同十六位汉服模特一起，展示四个朝代服饰中流行的纹样。陈诗宇介绍，该节目策划了有半年之久，在纹样选定上颇为考究。

　　“纹样虽然在器物上常见，但服装还是纹样最重要的一种表现形式，也利于展示。”陈诗宇说，本次选择纹样，也是在四个朝代中，挑选了最具有代表性的，富含文化内涵且寓意吉祥的纹样，如唐代流行动物类纹样，节目中展示的即为翔凤纹、四狮宝花纹、团窠对鸟纹和宝花立凤纹等。

　　节目中，有四位汉服模特身穿唐代汉服，有两套即选自洛阳博物馆“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”主题展的同款，其中有一套更是复原自洛阳偃师区唐恭陵哀皇后墓出土的彩绘女俑。

　　哀皇后裴氏，是唐高宗和武则天之子太子李弘的太子妃。唐上元二年，李弘去世，被葬于恭陵。不久之后，裴氏也离开人世，后被追封为哀皇后，这件彩绘女俑就出土于唐恭陵的哀皇后墓。

　　陈诗宇介绍，这件女俑的衣服上都是大宝花织锦，说明到这个时期纺织技术的提升，可以用大块的面料来做一整套衣服，因此用以表示吉祥寓意的纹样也越来越大。

　　另一件洛博同款汉服，则在半袖中使用了团窠对鸟纹。陈诗宇说，这种纹样是在唐代文化大融合背景下，形成的极具包容性的纹样代表，是“中西合璧”的产物。

　　“汉服走入大众视野后，被许多人作为一个日常妆点服饰，穿着游玩等，但多数人对其中的纹样了解并不多。”说起设计这个节目的初衷，陈诗宇表示，希望能够通过此次纹样科普，让更多汉服爱好者了解汉服背后的内涵，更好的传承汉服文化。

　　同时，记者了解到，洛阳博物馆“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”主题展仍在展出中，感兴趣的市民、游客朋友，可以趁假期到洛博打卡央视春晚同款汉服。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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