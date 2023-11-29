文旅活动迎新春 欢欢喜喜过大年

赏花灯、品民俗、看表演、过大年！春节假期，我市各地推出了丰富多彩的文旅活动，记者对此进行采访、梳理，为您奉上这份独特的新春文旅大餐。

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龙灯璀璨迎新春 游园赏景品文化

●地点：王城公园、隋唐城遗址植物园、倒盏村、九洲池

夜幕降临，洛城各大公园内，色彩斑斓的彩灯，将公园装点得如梦似幻。漫步其间，喜庆的节日氛围扑面而来。

在2024王城新春游园会暨迎春灯会现场，灯组陆续亮灯，与夜色融为一体。在16米高的灯组“凤鸣中华”前，律动的龙身随龙头起伏摆动，变幻的光影令人目眩神迷。伴随着鼓声，演员们跟随动感的节奏起舞，吸引游人驻足欣赏。

道路两旁，形态各异的造型灯组栩栩如生，游客拿起手机拍照，留下美好瞬间。一家三口正在灯海间漫步，爸爸高高举起孩子，让她能够近距离观赏，孩子兴奋地拍着手，眼睛里闪烁着新奇的光芒。

2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会，打铁花、舞龙等表演也十分引人注目。在水系上打铁花，您有没有看过？今年，打铁花表演不仅增加了“飞天凤凰”，还将首次进行水上打铁花。打铁花现场火花四溅，如同烟花般绚烂美丽。“飞天凤凰”穿梭巨型牡丹灯，再现“凤穿牡丹”盛景。

前段时间，洛阳“神都灯宴”彩灯世界举行亮灯仪式，正式开园。“神都灯宴”彩灯世界位于伊滨区倒盏村景区，游客不仅可以欣赏到全新的原创彩灯，还可以感受互动体验度高的沉浸式场景，欣赏精彩的节目。春节期间，该园区以“祈福”“赐福”“送福”等“福文化”为主线，每晚均有系列精彩节目供游客欣赏。

2月10日至25日，九洲池内将举办龙年皇家灯会。灯会以龙为主题，打造造型各异、寓意美好的精美花灯，与九洲池独有的园林景观相互呼应，营造浓厚的节日氛围。