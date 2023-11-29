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2024河南春晚开播 其中的“洛阳元素”打动人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.09 09:19

周深在应天门演唱《若思念便思念》 （视频截图）

　　7日晚，成龙、杨丽萍、杨幂、周深等参演的《齐歌龍咚锵》2024河南春晚开播，其中有不少“洛阳元素”。昨日，记者独家专访导演路红莉，探寻节目背后的洛阳故事。

　　路红莉介绍，在本次河南春晚中，有两个重点打造的节目，都与洛阳有关。其中，一个是歌手周深的《若思念便思念》，另一个是演员杨幂的《入梦风华》。

　　“在北边，只等一只客家船。龙门山，听到雁归南。故楼圆，北望有炊烟……”歌曲《若思念便思念》的河南首秀，在2021年河南卫视的《中秋奇妙游》上。周深悠扬的歌声，将客家文化与河洛文化的渊源娓娓道来。

　　本次春晚，也是周深第二次在河南演唱这首歌曲。路红莉说，之所以让《若思念便思念》二次亮相，就是因为洛阳。今年，世界客属第33届恳亲大会将在洛阳举办。客从何处来？洛阳大谷关。西晋末年“永嘉之乱”后，大批中原士族、百姓举族南迁，人数达百万之众。此后，以洛阳为中心的中原地区百姓又进行了多次大规模南迁，因而形成了客家文化。

　　在节目中，周深的三次汉服变装，出现在洛阳新安县函谷关、应天门、明堂天堂等地，和江西赣州龙南的客家围屋里。在新春团圆之际，他以客家话深情献唱，用歌声表达客家人的乡愁。“此次拍摄取景，我们选择洛阳与赣州这两个城市，也是首尾呼应的巧思。”路红莉说，洛阳是客家先民的出发地，而“客家摇篮”赣州是他们多次迁徙的第一站。

河南春晚中的龙门石窟 （视频截图）

　　路红莉透露，演员杨幂参演的节目《入梦风华》，其灵感也来源于洛阳。去年，一名1米83的洛阳汉服女孩走红网络，她对汉服和传统文化的热爱，打动了不少人。河南春晚导演组受此启发，打造了该节目。

　　提花灯、执丝扇、嵌花丝……《入梦风华》以女性视角切入，融合了非遗、汉服、新中式等元素，进行了一场中国传统与现代时尚的碰撞之旅。“因为汉服在洛阳‘生根发芽’，节目中关于汉服的灵感，便来源于洛阳的‘汉服热’。”路红莉说，节目借杨幂三次汉服变装，在展示唐制、宋制、明制汉服之美的同时，也科普了竹丝灯笼、缂丝、花丝镶嵌三种国家级非遗，打造了一场“非遗奇遇”。

河南春晚中的九洲池 （视频截图）

　　在《齐歌龍咚锵》2024河南春晚的十多个节目中，还有很多洛阳“身影”，龙门石窟、洛邑古城、九洲池等知名景点，在不同节目中均有出现。路红莉说，洛阳是河南的一张重要名片，身为一名洛阳人，她深知洛阳有内容、有场景，也相信随着节目的播出，会有更多的人认识洛阳、认识河南，进而来到这片历史文化厚重的土地，感受千年神都和老家河南的魅力。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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