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寻迹河洛中国龙：瓷器上的龙纹，尽显古典浪漫之美
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.09 09:12

　　首尾相望、盘成团状的团龙，云气绕身、露头藏身的云龙，穿云翻飞、状如行走的行龙……近日，一场龙纹古瓷展在洛阳树威古瓷鉴藏博物馆举办，现场数十件龙纹瓷器，集中展示了古典浪漫的传统审美。

　　本次展览中的瓷器以明清时期的青花瓷居多。龙纹是青花瓷上常见的纹饰，从元代至明清，龙纹不断演变，元代的粗犷奔放，明代的精致细腻，清代的则融合了凤凰、蝙蝠等新颖装饰，体现出传统与创新。

　　●有翅膀的应龙

　　应龙指有翼的龙，也被称作“翼龙”，在《山海经》《淮南子》等古籍中均有记述。有文献提到，应龙不仅能开辟天地，还是凤凰与麒麟的祖先。应龙纹是龙纹之一，明代流行，清代也有相关的物品。在商周的青铜器、战国的玉雕及汉代的石刻、帛画、漆器上，常出现应龙的形象。

　　在展览现场，有一件应龙纹的青花瓷盘。盘面正中的龙张开翅膀，凸目张口，龙爪飞腾，龙须、龙唇都刻画得栩栩如生，看上去威风凛凛。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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