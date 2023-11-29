洛阳市科技馆除夕、初三至初八正常开放

记者从市科技馆了解到，春节期间该馆推出“龙腾虎跃 科创筑梦”系列科普活动，游客可按照开馆时间预约参观，并现场报名参加相关活动。

记者从市科技馆了解到，春节期间该馆推出“龙腾虎跃 科创筑梦”系列科普活动，游客可按照开馆时间预约参观，并现场报名参加相关活动。

该系列活动包含“自制听诊器”“反冲小车”春节趣味课堂，“‘疯’神榜”“发光的蓝眼泪”科普秀大舞台，以及“笨爸爸工房”木工课等，在让游客感受浓浓年味的同时，又能体验科学的魅力。

提醒大家注意，市科技馆9日(除夕)、12日(正月初三)至17日(正月初八)正常开放，10日(正月初一)、11日(正月初二)、18日(正月初九)闭馆，19日(正月初十)恢复正常开闭馆时间。参观游客须通过“洛阳市科学技术馆”官方微信公众号实名预约，先预约后参观。未在预约时段内入馆的游客，预约码会失效，不可在其他时段入馆。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李梅)