健身社交两相宜！洛阳新添一座体育综合体

春节期间，洛阳新增一处健身休闲的好去处——栋能魔王嗨FUN空间将面对市民开放，在这里，您可享受锻炼、休闲社交、餐饮一站式服务。

春节期间，洛阳新增一处健身休闲的好去处——栋能魔王嗨FUN空间将面对市民开放，在这里，您可享受锻炼、休闲社交、餐饮一站式服务。

栋能魔王嗨FUN空间位于老城区九都路南侧，与洛邑古城隔路相望，是一座集现代化健身设施和体育休闲娱乐为一体的青年生活聚集地，更是一个融合历史、文化和现代生活方式的综合体。

该项目占地1400多平方米，分为两层，一层为日咖夜酒区，配备二十多种不同口味的酒水饮料、小吃及主食。二楼主要为健身娱乐场所，分为自由力量区、固定力量区、有氧区、乒乓球室、台球区、轮滑区、电竞比赛区、桌游区、ps、switch(两种电子游戏)区等等，可为年轻人提供锻炼和社交的平台。

据介绍，栋能魔王嗨FUN空间是“体育+新兴业态”的代表，旨在吸引年轻消费群体，满足年轻人个性化、多样化的生活需求。该项目与洛邑古城和街道社区形成良性互动，与区域餐饮、娱乐业态相互引流，不断拓展集体育健康、娱乐休闲等功能于一体的“体育+”消费新业态，打造融合休闲娱乐、竞技体育、餐饮配套于一体的栋能魔王IP主题休闲娱乐体育综合体，将成为洛阳年轻人体育、娱乐、休闲、电竞、社交的打卡聚集地。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 万亿 文/图）