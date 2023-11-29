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1282个停车位！今年春节，洛阳这些市直单位可免费停车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 19:15

　　记者8日从洛阳市机关事务管理局获悉，今年春节期间，洛阳27家市直机关事业单位的1282个内部停车位将免费对外开放，方便广大市民、游客在洛阳欢度新春佳节。

　　据悉，免费停车车型为7座(含)以下小型非运营载客汽车，时间为2月9日(除夕)18：00至2月17日(初八)18：00。届时，有停车需求的市民、游客完成登记后，即可免费停车。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 吴朝江 张攀）

　　免费停车市直机关事业单位名单如下:
[ 责任编辑：潘亮 ]
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