明日，洛阳或将迎来首波出境客流高峰

今日，记者从洛阳出入境边检站了解到，为做好春节期间口岸客流高峰应对工作，洛阳边检站根据国家移民管理局、河南出入境边防检查总站统一部署，提前开足、开满验证通道，为需要特殊照顾的老人、儿童及其他行动不便的旅客提供暖心服务，确保广大出入境旅客顺畅高效通关。

今日，记者从洛阳出入境边检站了解到，为做好春节期间口岸客流高峰应对工作，洛阳边检站根据国家移民管理局、河南出入境边防检查总站统一部署，提前开足、开满验证通道，为需要特殊照顾的老人、儿童及其他行动不便的旅客提供暖心服务，确保广大出入境旅客顺畅高效通关。

据洛阳出入境边检站预测，2月9日至17日期间，洛阳北郊机场口岸出入境旅客将有约1200人次。

出境客流高峰时期如下：

2月9日(除夕)、2月11日(初二)、2月14日(初五)。

入境客流高峰时期如下：

2月15日(初六)、2月16日(初七)。

为确保旅客通关顺畅高效，需要特别提醒旅客注意的是：出行前要提前了解旅行目的地入境政策，提前准备好相关证明、文件材料；密切关注洛阳机场国际航班起降及通关动态，提前抵达机场办理边检手续；到达边检现场后，请按引导顺序侯检，有困难可向现场执勤民警寻求帮助。如需咨询出入境问题，可拨打国家移民管理局12367服务平台。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王浩琦 文/图）