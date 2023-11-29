洛阳市文旅部门发布《致广大市民和文旅从业者的一封信》

8日，洛阳市文广旅局发布《致广大市民和文旅从业者的一封信》，倡议广大市民和文旅从业者错峰出游、周到服务、诚信经营，努力让每一位游客乘兴而来、满意而归。

8日，洛阳市文广旅局发布《致广大市民和文旅从业者的一封信》，倡议广大市民和文旅从业者错峰出游、周到服务、诚信经营，努力让每一位游客乘兴而来、满意而归。信中写道：

这个冬天，洛阳在一场席卷全国的文旅热潮中，守正创新、收获信任，许许多多“公主王子”选择来洛阳过“穿越盛唐洛阳年”。根据旅游大数据预测，今年洛阳将迎来史上最热春节假期和超大客流。

是千年古都的影响力、传统文化的吸引力、全市人民的凝聚力，更是寒风中迎客的志愿者、免费接送的公益车队、暖车进站的公交车、大雪夜送给“公主们”的咖啡、姜茶、热汤、暖宝宝……是你们对游客的“热情”变成了“热搜”，才让“流量”变成了“留量”。神都洛阳，因你荣光！

有朋自远方来，不亦乐乎？面对这“泼天的富贵”，我们感动不已、骄傲不已、忧虑不已。因为，让每一位游客乘兴而来满意而归绝非易事。对游客来说，每一个人都代表“洛阳人”，每一句话都代表“洛阳话”，每一个笑容都反映了洛阳态度，每一次握手都传递着洛阳温度。所以，我们倡议广大市民和文旅从业者：错峰出游、公交优先、周到服务、明码实价、诚信经营，不因畅销而涨价，不因忙乱而敷衍，不因辛劳而懈怠。

洛阳是千年古都、礼乐之城，孔子问道老子、李白邂逅杜甫……都是外地游客与洛阳市民之间的千古轶事。我们要像咱的网红熊猫灵岩一样，乐观开朗、热情待客；要像咱的大学生飞鱼服志愿者一样，风度翩翩、有礼有节；要像咱冬天盛开的牡丹一样，绽而灼灼、谢而遗芳。

洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。每个洛阳人，正如你我，虽然平凡，但是基因上镌刻着对古都的情，血液里流淌着对洛阳的爱。这个春节，让我们一起用勤劳、拼搏、才情、热爱，迎来洛阳文旅“开门红”！（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）