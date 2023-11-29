今年春节假期，洛阳全市酒店预订量同比增长近300%

记者8日从洛阳市旅游住宿业协会获悉，携程数据显示，截至2月5日，2024年春节假期洛阳全市酒店预订量同比2023年春节假期增长近300%。
记者8日从洛阳市旅游住宿业协会获悉，携程数据显示，截至2月5日，2024年春节假期洛阳全市酒店预订量同比2023年春节假期增长近300%。
记者8日从洛阳市旅游住宿业协会获悉，携程数据显示，截至2月5日，2024年春节假期洛阳全市酒店预订量同比2023年春节假期增长近300%。
日前，洛阳市旅游住宿业协会联合携程集团，对2024年洛阳旅游住宿业市场春节期间旅游趋势进行了预估。携程数据显示，预订洛阳酒店的省外客源中，北京、上海、天津、南京、广州排在前五位，分别占14.81%、9.24%、5.49%、3.28%、2.99%。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 徐琪）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605