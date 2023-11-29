增设3处接驳点！洛阳新春焰火晚会举办期间多条公交线路调整

今日，“洛阳公交”发布消息称，洛阳市2024年新春焰火晚会将于2月10日(大年初一20:00-20:30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行。按照焰火晚会期间部分道路将进行交通管制的通告，公交集团将于2024年2月10日17:30至活动结束根据交通管控情况调整周边公交线路走向。

今日，“洛阳公交”发布消息称，洛阳市2024年新春焰火晚会将于2月10日(大年初一20:00-20:30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行。按照焰火晚会期间部分道路将进行交通管制的通告，公交集团将于2024年2月10日17:30至活动结束根据交通管控情况调整周边公交线路走向。具体方案如下：

线路调整方案

1路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

3路：绕行太康路、市府西街。

15路：临时调整为“谷水西-解放路九都路口”区间运行。

25路：绕行周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路。

26路：绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州路。

28路：绕行开元大道、周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路、滨河北路。

29路：绕行南昌路、河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道。

33路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、嘉豫门大街。

34路：临时调整为“中州东路公交停车场-王城大道丽春东路口”区间运行。

35路：绕行河洛路、瀛州桥、滨河南路、古城路。

37路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

49路：绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州中路。

52路：绕行新伊大街、新街桥、九都路、定鼎大道。

53路：绕行唐宫东路、新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

55路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、承福门大街、中州中路、嘉豫门大街。

57路：绕行新街桥、新伊大街、开元大道。

58路：绕行新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

60路：绕行河洛路、瀛州桥、滨河南路、古城路、英才路、积翠南街、王城大道、宜人路、厚载门街、太康路。

62路：行驶至王城大道与开元大道交叉口后，绕行王城大道快速路、九都路。

63路：绕行河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道、王城大道。

65路：由西关发车，绕行承福门大街、九都路、新街桥、滨河南路、龙门大道。

68路：临时调整为“丰李-积翠南街”区间运行。

69路：临时调整为“谷水西-九都路嘉豫门大街口”区间运行。

70路：绕行河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道。

75路：绕行九都路、南昌路、河洛路、瀛洲桥、周山大道、开元大道、厚载门街。

76路：绕行新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

77路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

81路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都东路、定鼎大道。

84路：绕行滨河北路、芳泽路、河洛路、瀛洲桥、滨河南路。

88路：绕行瀛洲桥、周山大道、开元大道、学府街、古城路。

92路：绕行新伊大街、新街桥、九都路、解放路恢复原线。

93路：由西关发车，绕行承福门大街、九都路、新街桥、滨河南路、龙门大道。

97路、D97路、105路、万安山专线：绕行太康路、龙门大道。

99路：临时调整为“龙门石窟-王城大道太康路口”区间运行。

201路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、体育场路。

203路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

207路：临时调整为“谷水西-丽春东路王城大道口”区间运行。

V16路：绕行二郎庙街、太康路、龙门大道。

文旅专线：临时调整为“谷水西-应天门”区间运行。

万年青专线：由西关发车，绕行承福门大街、九都东路、新街桥、滨河南路。

便民2号专线、61路、78路：焰火晚会期间临时停运。

途经线路会根据道路管控实际情况和交警现场指挥进行适时调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。

增设3处公交接驳点

为方便群众在焰火晚会结束后乘车，公交集团将安排专线车辆，增设文博路地铁文博园站A口、龙门大道赵村路口以北的东辅道、王城大道地铁隋唐园站(路东)3处公交接驳点，乘客可根据车辆显示屏和指示牌选择乘坐方向。⑥