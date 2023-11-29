洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

增设3处接驳点！洛阳新春焰火晚会举办期间多条公交线路调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交 2024.02.08 15:50

　　今日，“洛阳公交”发布消息称，洛阳市2024年新春焰火晚会将于2月10日(大年初一20:00-20:30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行。按照焰火晚会期间部分道路将进行交通管制的通告，公交集团将于2024年2月10日17:30至活动结束根据交通管控情况调整周边公交线路走向。具体方案如下：

　　线路调整方案

　　1路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

　　3路：绕行太康路、市府西街。

　　15路：临时调整为“谷水西-解放路九都路口”区间运行。

　　25路：绕行周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路。

　　26路：绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州路。

　　28路：绕行开元大道、周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路、滨河北路。

　　29路：绕行南昌路、河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道。

　　33路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、嘉豫门大街。

　　34路：临时调整为“中州东路公交停车场-王城大道丽春东路口”区间运行。

　　35路：绕行河洛路、瀛州桥、滨河南路、古城路。

　　37路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

　　49路：绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州中路。

　　52路：绕行新伊大街、新街桥、九都路、定鼎大道。

　　53路：绕行唐宫东路、新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

　　55路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、承福门大街、中州中路、嘉豫门大街。

　　57路：绕行新街桥、新伊大街、开元大道。

　　58路：绕行新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

　　60路：绕行河洛路、瀛州桥、滨河南路、古城路、英才路、积翠南街、王城大道、宜人路、厚载门街、太康路。

　　62路：行驶至王城大道与开元大道交叉口后，绕行王城大道快速路、九都路。

　　63路：绕行河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道、王城大道。

　　65路：由西关发车，绕行承福门大街、九都路、新街桥、滨河南路、龙门大道。

　　68路：临时调整为“丰李-积翠南街”区间运行。

　　69路：临时调整为“谷水西-九都路嘉豫门大街口”区间运行。

　　70路：绕行河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道。

　　75路：绕行九都路、南昌路、河洛路、瀛洲桥、周山大道、开元大道、厚载门街。

　　76路：绕行新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

　　77路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

　　81路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都东路、定鼎大道。

　　84路：绕行滨河北路、芳泽路、河洛路、瀛洲桥、滨河南路。

　　88路：绕行瀛洲桥、周山大道、开元大道、学府街、古城路。

　　92路：绕行新伊大街、新街桥、九都路、解放路恢复原线。

　　93路：由西关发车，绕行承福门大街、九都路、新街桥、滨河南路、龙门大道。

　　97路、D97路、105路、万安山专线：绕行太康路、龙门大道。

　　99路：临时调整为“龙门石窟-王城大道太康路口”区间运行。

　　201路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、体育场路。

　　203路：绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

　　207路：临时调整为“谷水西-丽春东路王城大道口”区间运行。

　　V16路：绕行二郎庙街、太康路、龙门大道。

　　文旅专线：临时调整为“谷水西-应天门”区间运行。

　　万年青专线：由西关发车，绕行承福门大街、九都东路、新街桥、滨河南路。

　　便民2号专线、61路、78路：焰火晚会期间临时停运。

　　途经线路会根据道路管控实际情况和交警现场指挥进行适时调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。

　　增设3处公交接驳点

　　为方便群众在焰火晚会结束后乘车，公交集团将安排专线车辆，增设文博路地铁文博园站A口、龙门大道赵村路口以北的东辅道、王城大道地铁隋唐园站(路东)3处公交接驳点，乘客可根据车辆显示屏和指示牌选择乘坐方向。⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 10个方面！2024年洛阳市重点民生实事确定
  • 市委市政府举行2024年春节团拜会
  • 张灯结彩 喜迎佳节【组图】
  • 徐衣显看望慰问一线干部职工并督导检...
  • 独属于洛阳的浪漫！牡丹“超前”绽放...
  • 市领导看望慰问老领导老同志
  • 1月工业总产值同比增长18.38%！洛阳石...
  • 春节“氛围组”上线 洛阳城中年味儿浓
  • 洛阳：气温明显回升 过年晴暖相伴
  • 即将开演！隋唐洛阳城新春活动有这些亮点
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    风雪中的隋唐城

    村镇掠影

    山东姑娘汉服逛洛阳

    少儿美术新春展
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605