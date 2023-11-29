春节期间，洛阳27处市直机关事业单位内部停车场免费开放

“洛阳市机关事务管理局”微信公众号发布《致广大市民、游客朋友的一封信》，春节期间，洛阳将免费开放27处市直机关事业单位内部停车场。

致广大市民、游客朋友的一封信

广大市民、游客朋友：

龙跃新春，福满龙年！值此新春佳节来临之际，为更好满足市民朋友和来洛游客的出行需求，解决外出“停车难、出行难”问题，我市将于2024年春节期间免费开放27处市直机关事业单位内部停车场，共计1282个停车位，让广大市民、游客朋友在洛阳度过一个平安、文明、祥和的新春佳节！

停车场免费开放时间：

2月9日(除夕)18:00至2月17日(初八)18:00

免费开放停车场一览表：

注意事项：

(一)为确保有序停车，外来车辆进出机关事业单位停车场时须主动登记，并按照规定的开放时间和指定开放的停车区域停放车辆，切勿占用留用车位；

(二)车辆驾驶人应遵守停车场相关规定，做到文明、安全、规范、有序停车，自觉爱护停车场设施，保持周边环境清洁卫生；

(三)机关事业单位内部停车场属于公益性停车场，春节期间实行临时免费停放，不负责财物保管，不承担车辆及车内物品遗失、不承担车辆刮擦损伤等责任，请车主自行做好相应的安全防范工作。

洛阳市机关事务管理局

2024年2月7日

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