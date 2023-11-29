春节出行，这些“峰值”请留意

近日，洛阳警方发布春节出行提示。

近日，洛阳警方发布春节出行提示。

自2月9日(除夕)零时起至2月17日(正月初八)24时止，七座及以下小型客车实实行高速免费通行，以车辆驶离出口收费车道时间为准。

2月8日(除夕前一天)15时至20时会出现上站出行高峰。

2月11日至14日(正月初二至初五)8时至10时、13时至15时，站口周边有景区的二广高速龙门站、伊滨站，洛栾高速伊川西站、嵩县站、栾川老君山站、重渡沟站，栾卢高速天河大峡谷站，连霍高速洛阳站、孟津站将会出现下站高峰。

2月16日、17日(正月初七、初八)14时至20时，洛阳环城高速各站口会出现返程的下站高峰，尤其是洛卢高速周山站、连霍高速洛阳站、二广高速瀍河站、二广高速关林站等重点站口，请有出行需求的驾驶员提前掌握路况信息，合理安排出行。

春节假期，“游玩流”主要集中在景点，对中州路、定鼎路、唐宫路、九都路、新伊大街、文博路、聂泰路、古城路、龙门大道、王城大道造成较大压力。隋唐城遗址植物园、王城公园有新春灯会，应天门、洛邑古城景区夜间客流量大，晚间出行高峰持续时间长，通过性车流应尽量避开以上路段。

商圈周边的九都路、辽宁路、南昌路、丽春路、展览路、厚载门街等路段车流量大，停车资源紧张。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 王博东 通讯员 姜东 高鲲鹏）