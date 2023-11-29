洛阳：气温明显回升 过年晴暖相伴

今日：多云到晴天，有霾，偏南风2级～3级，气温-3℃～8℃。 临近除夕，市民们都在忙着逛超市、农贸市场，采购各种各样的年货，到处洋溢着节日的欢乐气氛。 今天是腊月二十九，农历有大月和小月之分,大月是指一个月有30天,小月是指一个月有29天。遇到腊月为小月时,腊月二十九就是一年的最后一天，即除夕。今年腊月是大月，按照习俗，除夕前一天，咱们就要把过年的各项准备工作完成。 昨日，市气象局发布春节天气预报，春节假期，我市无明显强冷空气活动，除夕前后天气晴好，其他时间云系较多，气温整体较前期明显回升；正月初一、初五受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。 最近几天天气预报 今日：多云到晴天，有霾，偏南风2级～3级，气温-3℃～8℃。 明日：晴天间多云，偏西风2级～3级，气温-2℃～13℃。 10日(正月初一)：晴天间多云，西北风4级～5级，局地阵风7级～8级，气温0℃～12℃。 11日(正月初二)：晴天到多云，气温-1℃～13℃。 12日(正月初三)：晴天到多云，气温0℃～16℃。 13日(正月初四)：多云到晴天，气温2℃～18℃。 14日(正月初五)：阴天间多云，西北风4级～5级，气温3℃～15℃。 15日(正月初六)：阴天转多云，气温4℃～12℃。 16日(正月初七)：多云间晴天，气温2℃～15℃。 17日(正月初八)：多云到晴天，气温3℃～15℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）