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洛阳：气温明显回升 过年晴暖相伴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 2024.02.08 09:01

　　临近除夕，市民们都在忙着逛超市、农贸市场，采购各种各样的年货，到处洋溢着节日的欢乐气氛。

　　今天是腊月二十九，农历有大月和小月之分,大月是指一个月有30天,小月是指一个月有29天。遇到腊月为小月时,腊月二十九就是一年的最后一天，即除夕。今年腊月是大月，按照习俗，除夕前一天，咱们就要把过年的各项准备工作完成。

　　昨日，市气象局发布春节天气预报，春节假期，我市无明显强冷空气活动，除夕前后天气晴好，其他时间云系较多，气温整体较前期明显回升；正月初一、初五受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。

　　最近几天天气预报

　　今日：多云到晴天，有霾，偏南风2级～3级，气温-3℃～8℃。

　　明日：晴天间多云，偏西风2级～3级，气温-2℃～13℃。

　　10日(正月初一)：晴天间多云，西北风4级～5级，局地阵风7级～8级，气温0℃～12℃。

　　11日(正月初二)：晴天到多云，气温-1℃～13℃。

　　12日(正月初三)：晴天到多云，气温0℃～16℃。

　　13日(正月初四)：多云到晴天，气温2℃～18℃。

　　14日(正月初五)：阴天间多云，西北风4级～5级，气温3℃～15℃。

　　15日(正月初六)：阴天转多云，气温4℃～12℃。

　　16日(正月初七)：多云间晴天，气温2℃～15℃。

　　17日(正月初八)：多云到晴天，气温3℃～15℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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