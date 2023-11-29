防范火灾风险！11家单位存在火灾安全隐患被曝光

连日来，市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，深入“九小”场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等3类重点场所排查火灾安全隐患，现将11家存在火灾安全隐患的单位进行曝光，督促其立即整改。

连日来，市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，深入“九小”场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等3类重点场所排查火灾安全隐患，现将11家存在火灾安全隐患的单位进行曝光，督促其立即整改。 连日来，市消防救援支队开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，深入“九小”场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等3类重点场所排查火灾安全隐患，现将11家存在火灾安全隐患的单位进行曝光，督促其立即整改。 ●洛阳市恒硕酒店管理有限责任公司(洛隐酒店) 隐患：消防控制室值班人员脱岗；防毒面具过期；疏散指示标志被遮挡等。 ●涧西区洛阳蓝城环保科技公司 隐患：厨房使用泡沫彩钢板搭建；厨房使用液化气；疏散通道摆放沙发；车间有电动车充电。 ●西工区龙柏商务宾馆 隐患：建筑消防设施设置不符合标准(一楼大厅火灾自动报警系统漏保护)。 ●瀍河区丰乐园洗浴中心 隐患：净水器间使用夹心材料为聚氨酯泡沫的彩钢板。 ●洛龙区皂角树第二市场(芳达市场) 隐患：存在商户占道经营现象；电动车乱停乱放，占用疏散通道和消防车通道。 ●伊滨区李村镇爱童校外托管服务中心 隐患：窗户设置铁栅栏；门口使用易燃可燃材料装修。 ●河南京邦达供应链有限公司洛阳分公司(洛宁营业部) 隐患：场所内使用小太阳取暖；未安装安全出口标志；电线未穿阻燃管。 ●宜阳县城关镇向杰百货店 隐患：未配置应急照明灯和疏散指示标志；线路未穿管保护等。 ●新安县新城货郎义乌小商品直销超市 隐患：货品严重堵塞安全出口；疏散通道被占用。 ●汝阳县康熙盛世台球厅 隐患：未安装排烟设施。 ●洛阳市喜汇西城商贸有限公司 隐患：电表箱敷设设置不符合标准；控制室值班人员无证上岗，且有脱岗现象。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩)